Астрахань, , 18:29 — REGNUM Новым заместителем главы администрации города Астрахани стал Алексей Мельник. Об этом ИА REGNUM 11 марта сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова. Алексей Мельник будет курировать сферы коммунального хозяйства и благоустройства, а также транспорта и пассажирских перевозок.

Мельник — уроженец Волгоградской области. С 2008 года он был заместителем директора ОАО «Межрегионтеплоэнерго» и «Газпром теплоэнерго». Согласно документам, к исполнению новых обязанностей он приступил уже с 10 марта.

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