Москва, , 00:03 — REGNUM Госдума 12 марта обсудит законопроект, предполагающий продление эксперимента по внедрению цифровых избирательных участков, сообщает ИА REGNUM.

Эксперимент будет действовать в течение 2020 года.

Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений избирательных комиссий субъектов РФ.

Для участия в голосования следует подать заявление через портал «Госуслуги».

Вместе с тем одобренные Совфедом поправки в Конституцию предполагают проведение общероссийского голосования, в том числе с использованием возможностей портала «Госуслуги».