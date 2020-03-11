Ашхабад, , 18:10 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официального визита в Баку встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер обсудил с главой азербайджанского правительства вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между Туркменией и Азербайджаном во внешнеполитической, экономической, торговой и культурно-гуманитарной сферах.

Участники переговоров акцентировали внимание на выгодном географическом расположении обеих стран и наличии на их территориях больших запасов углеводородов, отметив, что это создает оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей как в страны Европы, так и в азиатские государства.

Также Бердымухамедов и Асадов выразили мнение о необходимости объединить усилия Туркмении и Азербайджана для создания сухопутных и морских транспортно-транзитных коридоров.