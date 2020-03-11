Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM При главном командовании ВМФ России в Санкт-Петербурге в ближайшее время появиться новый центр управления кораблестроением, модернизацией и ремонтом кораблей. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко по итогам совещания в главкомате ВМФ.

«В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц», — сообщил Криворучко.

«В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления», — отметил заместитель министра.

По словам Криворучко, новый центр управления и контроля создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении. В сферу деятельности центра также войдёт оптимизация типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствование интегральной системы боевого управления кораблей флота.