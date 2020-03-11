Ашхабад, , 18:09 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 11 марта.

Туркменский лидер пригласил азербайджанского коллегу посетить Ашхабад и принять участие в торжествах, посвященных 25-летию нейтралитета Туркмении.

При этом Бердымухамедов подчеркнул, что присутствие Алиева на международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития», которая запланирована на декабрь 2020 года, стало бы важным событием.