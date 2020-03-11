Ашхабад, , 18:08 — REGNUM «Азербайджан и Туркмения развивают сотрудничество как соседи по Каспию. За последние годы в этой сфере взаимоотношений двух стран сделано немало», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба главы государства.

В качестве примера туркменский лидер привел подписание в августе 2018 года президентами России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Этот документ положил начало новому этапу взаимодействия, открыло широкие перспективы для сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и природоохранной сферах, обеспечив условия для превращения Каспийского региона в пространство взаимопонимания и эффективного партнерства», — сказал он.

Говоря о задачах на ближайшее будущее, Бердымухамедов отметил необходимость совместной работы над дальнейшим продвижением этого документа, а также доработки протоколов к базовым соглашениям в некоторых отраслях и сферах жизнедеятельности на Каспии.

Главы двух стран акцентировали внимание на важности интеграции транспортных систем прикаспийских стран, а также отметили, что Туркмения и Азербайджан имеют все возможности для расширения морских коммуникаций на Каспии. В частности, это касается проекта транспортного коридора Каспийское море — Черное море.

«Этот проект открывает широчайшие перспективы для развития производственного и энергетического сотрудничества, для торговли и для привлечения инвестиций», — подытожил президент Туркмении.