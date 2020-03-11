Ашхабад, , 18:06 — REGNUM Транспортный коридор «Lapis Lazuli» между Афганистаном, Туркменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией является примером успешного сотрудничества между странами региона в логистической сфере. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишут туркменские СМИ.

Туркменский лидер выразил мнение, что географическое расположение Туркмении и Азербайджана побуждает власти двух стран заняться разработкой стратегии по созданию комбинированных транспортно-транзитных коридоров между Азией и Европой.

Бердымухамедов призвал азербайджанского коллегу объединить усилия по выработке общих подходов и проведению на международной арене согласованной транспортной дипломатии.

«Для расширения сотрудничества в транспортной сфере необходимо активнее использовать потенциал портов Туркменбаши и Баку, а также морского порта Алят за счет проработки эффективных механизмов автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщения», — подытожил президент Туркмении.