Душанбе, , 18:05 — REGNUM Новый способ привлечь призывников добровольно идти на обязательную службу в рядах Вооружённых сил Таджикистана придумали в Хатлонской области страны, пишут сегодня, 11 марта, местные СМИ.

Сообщается, что администрация области организовала курсы вождения с последующей выдачей водительских удостоверений для отслуживших в армии.

Таким образом в предстоящий весенний призыв местные власти рассчитывают привлечь 50 человек. Обучение 20 призывников будет оплачено министерством обороны Таджикистана, а ещё 30 — администрацией области. Отмечено, что так молодые люди сэкономят около 300 долл., примерно такова стоимость прохождения курсов вождения в регионе.

Обучение стартует уже 1 апреля.

Хатлонские власти также напоминают призывникам, что, имея водительские права, в армии они смогут работать водителями или мастерами по ремонту автомобилей.

Напомним, что призыв к обязательной службе в рядах ВС страны проходит дважды в год, за кампанию в среднем призывается по 15−16 тысяч человек возрастом от 18 до 27 лет. Минобороны регулярно бодро отчитываются о высоком уровне исполнения плана призыва. Не менее регулярно граждане жалуются на проведение «облав» на призывников.

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