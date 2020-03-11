Псков, , 17:57 — REGNUM Для Псковской области особенную актуальность имеет поправка к Конституции РФ, предполагающая запрет действий, связанных с отчуждением части территории Российской Федерации. Об этом заявил спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, сообщает «Псковское агентство информации».

«Регион находится, как известно, на границе запада нашей страны и с завидной периодичностью возникают разные поползновения со стороны наших западных соседей на часть территории нашего региона. Тут был разговор о Пыталовском районе, теперь вот возникает вопрос о Печорском районе, с таким же успехом можно претендовать на территорию Себежа», — сообщил Котов.

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Спикер Псковского областного собрания высказал уверенность, что депутаты региона готовы поддержать поправки в Основной закон страны, который сегодня, 11 марта, приняла Госдума РФ и одобрил Совет Федерации РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о поправках в Конституцию псковские депутаты готовы рассмотреть уже завтра, 12 марта — на этот день назначена внеочередная сессия регионального парламента.

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