Псков, 11 марта 2020, 17:57 — REGNUM Для Псковской области особенную актуальность имеет поправка к Конституции РФ, предполагающая запрет действий, связанных с отчуждением части территории Российской Федерации. Об этом заявил спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, сообщает «Псковское агентство информации».
«Регион находится, как известно, на границе запада нашей страны и с завидной периодичностью возникают разные поползновения со стороны наших западных соседей на часть территории нашего региона. Тут был разговор о Пыталовском районе, теперь вот возникает вопрос о Печорском районе, с таким же успехом можно претендовать на территорию Себежа», — сообщил Котов.
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О территориальных претензиях к России неоднократно заявляли политики Эстонии. Речь идёт примерно о 5% территорий, которые якобы были отняты у Эстонии Россией. «Своими» в Эстонии считают земли современного Печорского района Псковской области (уезд Петсери (с 1920—1941 гг.)) и правобережье реки Нарва — Ивангород с окрестностями, а также земли от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне территория Ленинградской области) — исконно русские земли, которые были отнесены в состав Эстонской ССР по Тартускому мирному договору 1920 года и возвращены в состав РСФСР в 1944 году, после освобождения территории советского государства от немецко-фашистских захватчиков.
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Спикер Псковского областного собрания высказал уверенность, что депутаты региона готовы поддержать поправки в Основной закон страны, который сегодня, 11 марта, приняла Госдума РФ и одобрил Совет Федерации РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о поправках в Конституцию псковские депутаты готовы рассмотреть уже завтра, 12 марта — на этот день назначена внеочередная сессия регионального парламента.
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