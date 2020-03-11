Душанбе, , 17:52 — REGNUM За время работы карантинных зон по профилактике распространения коронавируса в Таджикистане с 1 февраля по 10 марта в них были помещены 1 583 человека. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Таджикистана.

В настоящее время в специальных карантинных зонах находятся 436 человек. Напомним, в карантин на две недели помещаются все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана и Афганистана граждане.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако специальный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Таджикистане разрабатывает план действий на случаи чрезвычайных происшествий.

Напомним, согласно рекомендациям штаба по борьбе с распространением коронавируса в Таджикистане временно приостановлена выдача разрешений на работу в стране гражданам государств, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.