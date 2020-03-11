Рига, , 17:48 — REGNUM В Латвии объявлен конкурс на должность начальника государственной полиции. Заявки на конкурс можно подавать до 9 апреля, послав электронное письмо в канцелярию министерства внутренних дел (МВД) страны. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, председателем конкурсной комиссии назначен государственный секретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов, его заместителем — парламентский секретарь МВД Сигне Боле. Членами комиссии стали советник министра внутренних дел Латвии Янис Вейде, заместитель госсекретаря МВД страны Янис Бекманис, начальник полиции безопасности страны Нормунд Межвиетис, начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс, директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, начальник Бюро внутренних расследований МВД Валтерс Мурниекс и старший прокурор генеральной прокуратуры Латвии Арвид Калныньш.

Отмечается, что за работой комиссии с правом рекомендательного голоса будут следить юрист общества за открытость Delna Зане Звирдзиня, глава Ассоциации профсоюза работников полиции Агис Суне, глава Ассоциации профсоюза сотрудников МВД Латвии Арманд Аугустанс, а также председатель независимых профсоюзов сотрудников полиции Марис Берзиньш.

Обычно, кандидатуру на должность начальника госполиции Латвии из рядов высшего командного состава полиции выдвигает министр внутренних дел.