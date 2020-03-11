Москва, , 17:45 — REGNUM Московская конференция по международной безопасности в 2020 году не будет проводиться из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе Минобороны России.

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщили в ведомстве.

В мероприятии, которое планировалось провести в апреле, должны были принять участие делегаты из 115 стран, в том числе руководители оборонных ведомств, главы международных организаций, различные эксперты.