Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает нужным запрещать в городе массовые мероприятия, включая политические акции, по примеру Москвы из-за угрозы коронавируса.

Ранее власти Москвы ограничили все мероприятия численностью свыше 5 тыс. человек до 10 апреля. Однако, по мнению Беглова, у Петербурга пока нет причин поступать так же.

«В каждом регионе своя ситуация. В Москве своя ситуация, у нас в городе — своя ситуация. Считаю, наверное, что на сегодняшний день это преждевременно по большому счету», — заявил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Градоначальник заявил, что власти будут отслеживать распространение коронавирусной инфекции.

«Пока нам удается удержать эту ситуацию, мы держим, город готов», — добавил он.

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Напомним, по данным на 10 марта, в Петербурге коронавирус подтвержден только у двоих больных — один из них итальянец, другой — петербурженка, вернувшаяся из Италии. Еще 87 человек, вернувшихся из «опасных» стран или контактировавших с больными, находятся в больнице с признаками ОРВИ и проверяются на коронавирус.

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