Сухум, , 17:33 — REGNUM Власти Абхазии полностью закрыли границу с Грузией из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Напомним, что ранее власти Абхазии временно — с 1 марта до 7 апреля — запретили въезд в странц всех иностранных граждан, за исключением жителей тех стран, с которыми установлен безвизовый режим.

Сообщается, что исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта.

Также Бганба поручил межведомственному штабу совместно и министерством иностранных дел рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за границу, в особенности, в те страны, где относительно высок уровень заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, межведомственному штабу поручено пересмотреть перечень препаратов, которые подлежат государственному резервированию для обеспечения лечебных учреждений страны.

Стоит отметить, что в Абхазии пока не зерегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. А вот в Грузии такие случаи есть.