Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Ничего нового президент России Владимир Путин об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили не сказал, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили.

«Путин делает не первое заявление на эту тему. И он, и ранее Медведев говорили то же самое. Саакашвили обещал им одно, а поступил иначе. Это их интерпретация событий августа 2008 года», — заявил в беседе с ИА REGNUM Гия Хухашвили.

Как известно, в интервью ТАСС президент России заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещал ему, что не будет применять силу в отношении Абхазии и Южной Осетии.

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» ‑ и попер. Попер — получил!» — сказал Путин.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала тогдашняя власть Грузии.