Душанбе, , 17:13 — REGNUM Таджикистан временно приостановил предоставление на работу на территории страны гражданам стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной пневмонией. Такие меры приняты штабом по противодействию распространения коронавируса в Таджикистане.

Кроме того, сотрудникам миграционной службы Таджикистана предписано не посещать страны, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, соблюдать санитарно-гигиенические нормы на рабочем месте и проводить информационную работу с трудовыми мигрантами.

Напомним, что в настоящее время в Таджикистане большинство иностранных работников составляют граждане Китая, Афганистана и Узбекистана.

Случаев заражения коронавирусом в Таджикистане не зафиксировано.