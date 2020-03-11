Великий Новгород, , 16:54 — REGNUM Новгородская областная дума завтра, 12 марта, соберётся на внеочередное заседание. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в повестке дня — один вопрос: о поправках в Конституцию Российской Федерации.

Сегодня, 11 марта, поправки в Основной закон страны в третьем, окончательной чтении приняла Государственная дума РФ и одобрил Совет Федерации РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ должны поддержать две трети региональных заксобраний.

Напомним, поправки в Конституцию РФ будут вынесены на общероссийское голосование, которое состоится в среду, 22 апреля — этот день будет выходным.