Москва, 11 марта 2020, 16:53 — REGNUM Совет Думы отменил проведение Международного форума «Развитие парламентаризма». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Проведение форума планировалось с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
«Причина — меры профилактики против распространения коронавируса. Сейчас многие международные площадки вынуждены приостановить свою работу. Безопасность есть безопасность, и здесь мы в первую очередь руководствуемся соображениями здоровья наших граждан», — отметил Слуцкий.