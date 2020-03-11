Рига, , 16:44 — REGNUM Будущий кандидат на должность начальника госполиции Латвии пройдёт проверку на детекторе лжи. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил советник министра внутренних дел Латвии Сандиса Гиргенса Янис Вейде.

По его словам, задачей проверки кандидата на полиграфе будет установить не находится ли данная персона в «ситуации конфликта интересов», а также не существуют ли другие «обстоятельства препятствующие нахождению в должности».

Вейде добавил, что вопросы к кандидату ещё не подготовлены. Предполагается, что результаты психологической экспертизы кандидата будут доступны только министру внутренних дел страны.

Напомним, должность начальника госполиции Латвии ранее занимал Инст Кюзис, который проработал в полиции почти 40 лет.