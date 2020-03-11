Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В избирательной комиссии Свердловской области утвердили программу информационно-разъяснительной деятельности по голосованию о поправкам в Конституцию РФ. Решение приняли на заседании облизбиркома.

Как передаёт корреспондент «Нового дня», в документе у сотрудников избиркома прописана организаторская функция. Члены комиссий должны лишь координировать горожан о месте проведения голосования, но не углубляться в суть поправок.

На каждом избиркоме будет выделен экземпляр действующей редакции Конституции и текст поправок.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование намечено на 22 апреля 2020 года. Ранее гордума Екатеринбурга создала рабочую группу по информированию горожан о предстоящей процедуре волеизъявления.

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