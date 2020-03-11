Минск, , 16:24 — REGNUM Вопросы поставок российской нефти в Белоруссию и других энергоносителей, а также состояние двусторонней торговли и развитие евразийской интеграции обсудили 11 марта в Москве главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас. Об этом сегодня, 11 марта проинформировала пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Думаю, что во многом движение в «пятерке» будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции — перед нами поставлена задача президентами подготовить документы по стратегии интеграции, — сказал Румас. — И наши вице-премьеры провели большую работу: осталось несколько спорных вопросов, которые, надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся. Для того чтобы 10 апреля, когда встретимся в Минске на Межправсовете, уже смогли согласовать этот документ и внести главам государств на Высший Евразийский экономический совет».

Читайте материалы сюжета: ЕАЭСОн обратил внимание зафиксированное с начала 2020 года сокращение торговли Белоруссии и России из-за снижения поставок нефти. Одновременно и уменьшилось белорусское отрицательное сальдо в торговле с Россией, отметил Румас.

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«Нам удалось стабилизировать товарооборот, он держится на уровне $35−36 млрд, — сказал председатель правительства Белоруссии. — Получили уже оперативную информацию за январь: товарооборот у нас уменьшился, но к удовлетворению белорусской стороны увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим, отрицательное сальдо, по январю уменьшилось. То есть мы выравниваем свои потоки. Вместе с тем понимаем, за счет чего произошло уменьшение сальдо. И это еще один из вопросов, который нам предстоит обсудить — это поставки энергоносителей».

По итогам переговоров глава правительства Белоруссии заявил: «Ситуация в последнее время изменилась и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями».

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