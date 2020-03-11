Киев, , 16:22 — REGNUM Правительство Украины официально подтвердило принятие ряда мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во-первых, отмечает Кабмин, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Правда, правительство не уточняет, должны ли подтвердить это решение региональное власти, или оно обязательно для всех областей страны.

Кроме того, на Украине вводят ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

«Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», — уточняет правительство.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в главном аэропорту страны «Борисполь» (Киевская область).

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, еще до завершения заседания правительства о введении общенационального карантина сообщила депутат Рады Виктория Сюмар. По официальной информации, на Украине есть всего один больной коронавирусом, в Черновицкой области.