Симферополь, 11 марта 2020, 16:13 — REGNUM К началу курортного сезона в Крым поступит девять новых рельсовых автобусов и семь электропоездов. Об этом 11 марта на заседании президиума Госсовета Крыма заявил гендиректор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к началу курортного сезона в Крыму запустят девять пригородных поездов дополнительно к тем туристическим маршрутам, которые уже есть на крымской дороге.
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