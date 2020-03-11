Симферополь, , 16:13 — REGNUM К началу курортного сезона в Крым поступит девять новых рельсовых автобусов и семь электропоездов. Об этом 11 марта на заседании президиума Госсовета Крыма заявил гендиректор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

«Для осуществления пригородных перевозок местного сообщения запланировано поступление нового подвижного состава: девять рельсовых автобусов РА-3, семь единиц электропоездов ЭП2Д в шестивагонном исполнении», — отметил Гладилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к началу курортного сезона в Крыму запустят девять пригородных поездов дополнительно к тем туристическим маршрутам, которые уже есть на крымской дороге.

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