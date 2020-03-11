Париж, , 16:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением, посвященным эпидемии коронавируса на территории страны, передает BFM TV.

«Глава государства сделает заявление 12 марта в 20:00 по местному времени», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Правительство Франции, однако, не уточняет, какие темы поднимет Эммануэль Макрон во время телеобращения к жителям страны за три дня до первого тура муниципальных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число посетителей Версальского дворца во Франции сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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