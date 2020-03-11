Москва, , 16:08 — REGNUM В РФ идет активная кампания по дезинформации населения о сути поправок вносимых в Конституцию России, заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM лидер «Сильной России» Антон Цветков.

«Госдума одобрила закон о поправках в Конституцию, однако, этого мало, — сказал Цветков. — Чтобы голосование по ним было действительно всенародным, как того и требует основной закон страны государство должно оперативно заняться качественным и объективным информированием населения о сути поправок. Речь идет о Конституции, поправки в которую принимаются на десятилетия вперед. И нужно донести до каждого гражданина их смысл и важность. Чтобы не сложилось ложное впечатление, что весь смысл сводится к обнулению президентских сроков. Гораздо важнее поправки, касающиеся усиления социальной защиты людей, укрепления суверенитета страны, закрепления русского языка, как государственного языка государствообразующего народа».

Как подчеркнул Цветков информирование населения особенно важно, так как в РФ идет активная кампания по дезинформированию граждан о сути поправок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы на встречах с избирателями будут разъяснять поправки в Конституцию.