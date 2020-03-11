Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В Петербурге решили прекратить уголовное дело в отношении главы муниципального образования №75 Георгия Беспалова из-за истекших сроков давности.

Беспалову вменяли часть 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Обвинение полагало, что он заключил муниципальные контракты на 60 млн рублей с ООО «СевЗапТехКомплект» на благоустройство территории муниципалитета. При этом технология работ нарушалась, объемы их были завышены.

По версии следствия, Беспалов также заключил договоры на услуги технического надзора с ООО «Новатэк» и ООО «Строй СПб», которые никто на самом деле не исполнял. Тем не менее глава МО в 2012—2013 годах подписал акты с заведомо ложными данными о выполнении госконтрактов, которые на самом деле не подлежали оплате.

Бюджетные деньги в счет указанных фирм списались в полном объеме, хотя, как утверждало следствие, необоснованно были оплачены работы и материалы примерно на 5 млн 800 тыс. рублей.

В среду, 11 марта 2020 года, Фрунзенский районный суд постановил прекратить это уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности, сообщили в объединенной пресс-службе городских судовю