Москва, , 06:14 — REGNUM Недавний доклад Московского центра Карнеги, называющийся «Пять путинских элит на фоне транзита», призван убедить своих читателей в том, что российская политическая элита с трудом балансирует на грани крупных конфликтов. О том, почему содержание этого доклада выражает скорее желание заказчиков, чем объективную российскую реальность, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Эндрю Карнеги, мультимиллионер, основатель Фонда

Претендуя на серьезный социологический и политический разбор ситуации в России, авторы демонстрируют довольно слабую квалификацию в выбранной теме. Всё сводится, по их мнению, к противоборству в так называемой свите Путина технократов и охранителей. Причём охранители подвергаются авторами доклада мощной компрометации, что и есть их основная задача, судя по тому, как подан материал.

Заголовок «Транзит и большой элитный раскол» говорит о многом. Как минимум о том, что хотелось бы видеть заказчику в качестве результата. Это и понятно — если повнимательней присмотреться к истории и деяниям фонда Карнеги, филиалом которого в России и выпущен упомянутый доклад.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Как Московский центр Карнеги разделяет, чтобы властвовать».