Москва, 19 марта 2020, 06:14 — REGNUM Недавний доклад Московского центра Карнеги, называющийся «Пять путинских элит на фоне транзита», призван убедить своих читателей в том, что российская политическая элита с трудом балансирует на грани крупных конфликтов. О том, почему содержание этого доклада выражает скорее желание заказчиков, чем объективную российскую реальность, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Эндрю Карнеги, мультимиллионер, основатель Фонда
Эндрю Карнеги, мультимиллионер, основатель Фонда

Претендуя на серьезный социологический и политический разбор ситуации в России, авторы демонстрируют довольно слабую квалификацию в выбранной теме. Всё сводится, по их мнению, к противоборству в так называемой свите Путина технократов и охранителей. Причём охранители подвергаются авторами доклада мощной компрометации, что и есть их основная задача, судя по тому, как подан материал.

Заголовок «Транзит и большой элитный раскол» говорит о многом. Как минимум о том, что хотелось бы видеть заказчику в качестве результата. Это и понятно — если повнимательней присмотреться к истории и деяниям фонда Карнеги, филиалом которого в России и выпущен упомянутый доклад.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Как Московский центр Карнеги разделяет, чтобы властвовать».