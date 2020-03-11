Лондон, , 15:43 — REGNUM Власти Великобритании приняли решение вывести из Афганистана 330 британских военных, сообщает The Times.

Отмечается, что Британия выведет 30% воинского контингента, равно как и Соединенные Штаты, которые начали сокращение численности с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек. Всего в Афганистане находится 1100 британских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представители ВС США в Афганистане Сонни Леггетта заявил, что Пентагон начал процесс вывода американских войск с территории этой страны в рамках достигнутого ранее соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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