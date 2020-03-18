Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Заметное меньшее число живущих в США католиков назвали насущной проблемой преследования христиан. По данным опроса, который провели компания McLaughlin и Папский фонд «Помощь Церкви в нужде», всего с зимы 2019 года их число снизилось на 6 процентных пунктов, с 58% до 52%. И на 11% сократилась численность тех католиков, которые считают христианские преследования «очень серьезными». Что, по их мнению, более серьезно, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Более актуальными американские католики полагают такие проблемы, как торговля людьми, нищета, изменение климата и кризис беженцев. Те же, что считают себя очень набожными (по их собственному представлению), преследованиями собратьев по вере обеспокоены больше других. Но и их всё же торговля людьми беспокоит значительно больше.

Странами, где единоверцы подвергаются наибольшим гонениями, американские католики назвали Иран, КНДР, Ирак, Сирия, Пакистан и Саудовскую Аравию. По мнению респондентов, на страны, где преследуют христиан, правительство США должно оказывать дипломатическое давление, использовать против них экономические санкции, предоставлять убежища жертвам преследований, финансово поддерживать гонимые общины.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Элладская церковь благодарит пограничников за защиту от беженцев».