Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете капитального строительства в зоне Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе. Документ прошел процедуру электронного опубликования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) протолкнул спикер петербургского ЗакСа, главный городской единоросс Вячеслав Макаров, избирающийся в парламент от этого района. Теперь всю территорию Петровской косы вокруг яхт-клуба, собственником которого является Ленинградская федерация профсоюзов, признали ЗНОП, а значит, там нельзя строить капитальные сооружения.

Между тем ЛФП задумала масштабную реконструкцию, которая теперь оказалась вне закона. Макаров заявлял, что, по его данным, там планируют построить тысячи квадратных метров жилья и закрыть зону для остальных петербуржцев. В Яхт-клуб же заявляли, что поправки его «убивают».

Ситуация стала очередным витком в долгоиграющем конфликте ЛФП и единороссов из ЗакСа, на которых профсоюзы даже грозятся подать в суд.

Проект реконструкции яхт-клуба, по данным ЛФП, подразумевал застройку территории в 60 тыс. кв. метров, из которых 24 тыс. заняли бы 400 судов, а остальное собирались отдать под некие «вспомогательные помещения».

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