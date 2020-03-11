Киев, , 15:41 — REGNUM Верховная рада заявляет, что встречи депутатов украинского парламента в Москве 10−11 марта состоялись по инициативе политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», без официального поручения.

«Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной рады», — говорится в заявлении руководства парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подчеркивается, что командировки для визита в Москву в аппарате Рады не оформляли, соответственно, во время встреч с депутатами Госдумы и президентом России Владимиром Путиным депутаты выражали «позицию исключительно своей политической силы», а не официальную позицию Киева.

Напомним, что в Киеве уже заявили, что украинским политикам, которые занимаются «несанкционированными переговорами с врагом» должно грозить тюремное заключение сроком от 13 до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества. Президентскую партию призвали как можно быстрее принять соответствующую поправку в законодательство.

ИА REGNUM сообщал, что переговоры депутатов Рады с российскими лидерами и депутатами были посвящены созданию парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.