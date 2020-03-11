Москва, , 15:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проявил готовность пойти на конкурентные выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.

«Есть немало легитимных вариантов, которые можно провести через Федеральное собрание… Он проявил готовность пойти на конкурентные выборы… Это честный, открытый демократичный путь», — заявила Матвиенко.

«Владимир Владимирович должен иметь право пойти на выборы, воспользуется ли он этим — решать ему», — отметил она.

Путин «поднял страну с колен, воссоздал боеспособную армию, вернул стране и ее гражданам достоинство, сегодня Путин признан одним из ведущих мировых лидеров», говорит спикер Совфеда.

Госдума поддержала поправку депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия»), позволяющую Путину стать президентом в пятый раз.

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