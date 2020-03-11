Сухум, , 15:39 — REGNUM Информация о доходах и имуществе кандидатов в президенты Абхазии 11 марта опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в преддверии выборов, которые запланированы на 22 марта.

Адгур Ардзинба указал в декларации, что у него и его родственников в собственности находятся гостевой дом в абхазском городе Новый Афон на побережье Черного моря, домовладение в селе Дурипш, квартира и машино-место в Сочи, и еще одна квартира и земельный участок в Москве. Также кандидат сообщил то, что имеет автомобиль Мерседес Е300, выпуска 2011 года.

В качестве дохода он указал, что кроме оклада на должности в правительстве Абхазии в размере 5972 рублей имеет доход от недвижимого имущества в размере 2,4 млн рублей в год.

У Аслана Бжании, согласно декларации, ему и членам его семьи принадлежат домовладение и квартира в Абхазии, а также еще пять квартир и три участка земли в России (города не указаны). Кроме того, он указал в своей собственности Мерседес S600.

В качестве своего дохода политик также указал оклад 19 000 рублей, а у родственников — ежемесячный оклад в 185 000 рублей и доход за 2019 год в размере 4,16 млн рублей.

Леонид Дзапшба сообщил, что он и его родственники владеют двумя квартирами в Сухуме, одной в Гудауте, а также земельным участком в Сухуме и Гумисте. Также он сообщил о владении Тойотой Лэндкрузер и микроавтобусом Мерседес Бенц. В качестве дохода указал только военную пенсию в размере 49 457 рублей.