Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Новым первым заместителем главы комитета по строительству Петербурга назначен Дмитрий Михайлов, который будет отвечать и за Фонд капитального строительства и реконструкции, прежнее начальство которого было осуждено за мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

В обязанности Михайлова, который ранее работал на различных должностях в «Водоканале Санкт-Петербурга» и ООО «ГрандЦиклСтрой», войдет контроль за управлением капстроительства и управлением перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ, а также координация Фонда капитального строительства и реконструкции, который подведомственен комстрою.

В декабре 2019 года несколько петербургских строительных чиновников были осуждены за многомиллионные махинации при возведении школы на Туристской улице.

Виновными по статьям 286 и 290 УК РФ были признаны управляющий Фондом капстроительства и реконструкции Андрей Молотков, чиновник комстроя Сергей Клубов, заместитель Молоткова Андрей Еремин и директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры Фонда Павел Гаврильчук. Вину никто не признал.

Это стало продолжением череды дел, связанных с именами «братьев-строителей»: бывшего главы комитета по строительству Петербурга Андрея Артеева и его брата, бизнесмена-застройщика Владимира Артеева.