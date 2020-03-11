Москва, , 15:34 — REGNUM Бельгийская неправительственная организация «Европейский фонд за демократию» признана нежелательной в России. Такое решение принято Генпрокуратурой РФ, сообщает 11 марта пресс-служба ведомства.

Отмечено, что в Гепрокуратуре изучили материалы о бельгийской НПО и пришли к выводу, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy) будет включён Минюстом в перечень нежелательных организаций и займёт в нём 20-ю строчку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пояснил, что закон об иноагентах направлен на защиту России «от вмешательства в её политическую жизнь извне».

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