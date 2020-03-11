Москва, , 15:23 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила системный характер поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

«Поправки в Конституцию носят системный характер», — заявила Матвиенко в ходе заседания.

Она отметила актуальность изменений.

«Важно, что Конституция не принимается с чистого листа… Конституция 1993 года и сейчас не утратила своего фундаментального значения, не утратила потенциал… Но Россия 1993 года и Россия сегодня существенно отличается друг от друга», — указала глава Совфеда.

«Вопрос об адаптации Основного закона к реалиям сегодняшнего дня объективно назрел». — подчеркнула Матвиенко.