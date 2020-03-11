Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
«За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня», — сообщает Луганскинформцентр.
Отмечается, что украинские военные два обстрела осуществили с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения вблизи района разведения на участке № 2 «Золотое».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинская сторона умышленно провоцирует очереди на пунктах пропуска между Украиной и Донбассом. Людей долго держат на пунктах пропуска под предлогом борьбы с распространением коронавируса.
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