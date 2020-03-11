Киев, , 15:09 — REGNUM Украинским политикам, которые занимаются «сепаратными переговорами с Россией», должно угрожать тюремное заключение, заявил сегодня, 12 марта, народный депутат Рады от фракции «Голос» Андрей Осадчук.

Парламентарий уточнил, что «несанкционированные переговоры с врагом» должны караться сроком от 13 до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Осадчук добавил, что это соответствующая норма заложена законопроекте, который «Голос» внес в парламент в 2019 году. Политик выразил надежду, что фракция «Слуга народа» в ближайшее время вернется к этому документу, хотя до нынешнего момента не интересовалась этой проблематикой.

«Если же власть блокирует наказание за сепаратные переговоры… какие еще доказательства нужно, чтобы мы поняли: пророссийский реванш — это не шутка, а реальная угроза. И против нее надо объединяться и бороться», — заявил Осадчук.

ИА REGNUM напоминает, что делегация второй по величине фракции Рады «Оппозиционная платформа — за жизнь» 10−11 марта находится с визитом в Москве. Главная тема переговоров на разных уровнях — продвижение парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. В одной из встреч по этой теме принял участие и президент России Владимир Путин. Также украинские депутаты впервые за много лет сегодня посетили заседание Госдумы.