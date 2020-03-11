Сеул, , 16:06 — REGNUM Правительства некоторых стран мира, ограничивших въезд гражданам Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа, сделают исключения для южнокорейских бизнесменов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, бизнесменам разрешат въезд на территорию других стран в том случае, если они периодически в течение 14 дней будут предоставлять данные о температуре и состоянии своего здоровья в органы здравоохранения.

По данным представителей МИД Южной Кореи, подобные исключения ввели три-четыре страны. Какие страны сделали исключения для южнокорейских бизнесменов, не разглашается, однако известно, что это азиатские страны.

Отметим, что правительство Южной Кореи ведет переговоры по данному вопросу с представителями более 20 стран, включая Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию, Турцию.

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