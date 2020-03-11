Бейрут, , 14:48 — REGNUM Истребители Военно-воздушных сил Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают там разведывательные полеты, сообщает 11 марта агентство Аль-Ватания.

Отмечается, что израильские истребители летают над городом Сайда, над регионом Западное Бекаа и пограничными районами Шебаа, Хасбая, Марджаюн и Аркуб. Также в воздушном пространстве Ливана замечены израилиские беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Израиля построят специальную сеть из датчиков вдоль границы с Ливаном. Целью проекта станет попытка противодействия ливанской группировке «Хезболла», члены которой проникают на территорию еврейского государства через подземные тоннели.