Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM Бывший директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, осужденный за взятку в особо крупном размере, обжалует приговор, — сообщает Pravdapfo.

В Нижегородском областном суде началось рассмотрение дела по аппеляции на приговор высокопоставленному чиновнику.

Напомним, Канавинский райсуд Нижнего Новгорода в ноябре 2019 года приговорил Юрия Щеголева к 7, 5 годам исправительной колонии строгого режима и назначил штраф в 13 млн рублей, а также лишил права 3 года занимать должности в органах власти.

Срок директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода получил по ст.290 ч.6 УК РФ за взятку в особо крупном размере. Суд посчитал доказанными обвинение в том, что весной 2018 года Щеголев от директора строительной организации получил 800 тысяч рублей. За это чиновник должен был обеспечить фирме победу в аукционе на право строительства детсада в ЖК «Зенит». Общая сумма взятки составляла 6,5 млн рублей