Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Резкой критике подверг член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе выдвинутую в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе. Свои претензии он высказал на пресс-конференции, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

«Кандидат присоединяется в соцсети к политическим оценкам и нападкам на неправительственные организации», — заявил Кахидзе.

Он отметил, что подобное поведение якобы противоречит судебной этике. Также представитель «Европейской Грузии» заявил, что Кадагидзе ранее не признала доказательством аудиозапись протоколов заседания межведомственной комиссии по избирательным вопросам. По мнению Кахидзе, это якобы говорит о том, что кандидат не соответствуют стандарту, предусмотренному даже для рядовых судей Верховного суда.

Кахидзе призвал власти не поддерживать назначение Кадагидзе на пост председателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 из 14 членов Высшего совета юстиции Грузии 10 марта поддержали кандидатуру Кадагидзе на должность председателя Верхового суда. Одна из членов совета — Анна Долидзе, известная участием в политических акциях — отказалась участвовать в голосовании.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост председателя Верховного суда Грузии может занять Кадагидзе