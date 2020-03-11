Анкара, , 14:38 — REGNUM Мощный удар в Идлибе может нанести Турция, если правительственные силы Сирии не прекратят нарушать перемирие в этой зоне. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 11 марта перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он отметил, что население в Идлибе вздохнуло свободно после принятия российского-турецкого соглашения о режиме прекращения огня, однако теперь происходят нарушения перемирия. Турция ожидает от России сдерживания «поползновений режима» Башара Асада, в противном случае последует атака.

«Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар», — пригрозил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий следование «астанинскому формату». После этого на севере Сирии начал действовать режим прекращения огня.

Читайте также: Эрдоган поставил ультиматум ЕС

А также: Эрдоган заявил о единичных нарушениях перемирия в Идлибе