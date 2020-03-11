Гонконг, Китай, , 14:27 — REGNUM Ассоциация южнокорейцев в Гонконге Korean Residents Association Hong Kong Limited в сотрудничестве с южнокорейцами, проживающими в Гонконге, отправила в южнокорейский Тэгу, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, 57 600 медицинских масок, сообщает KBS.

По данным журналистов, 50 тыс. масок поступили от главы Modern Testing Services (MTS) Пак Бён Вона, еще 7 600 масок — от Ассоциации южнокорейцев в Гонконге и Корейской торговой палаты в Гонконге.

Известно, что церемония пожертвования состоялась 9 марта.

Отмечается, что представители Ассоциации также намерены провести кампанию по сбору средств для оказания помощи, пострадавшим в Тэгу.