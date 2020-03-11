Алеппо, Сирия, , 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо. Это его первый визит в Сирию после гибели прежнего командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде 3 января 2020 года. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на Mehr News Agency.

Данный визит в интервью Mehr News Agency прокомментировал член сирийского Комитета национального примирения Омар Рахмон. Он назвал эту поездку демонстрацией поддержки сирийского правительства со стороны Ирана и оси сопротивления после атак турецких военных в сирийском Идлибе.

«Визит нового командующего Силами Кудс в юго-западные пригороды Алеппо демонстрирует позицию Ирана в его поддержке Сирии в борьбе с терроризмом до тех пор, пока вся сирийская территория не будет освобождена. Это не новый вопрос, и Иран с самого начала занял такую же позицию. Некоторые люди предполагали, что после мученической смерти генерал-лейтенанта Сулеймани мы станем свидетелями снижения поддержки Ирана, но визит командующего Гаани говорит об обратном», — сказал Омар Рахмон.