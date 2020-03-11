Горки-9, Московская область, , 14:21 — REGNUM Наиболее острые вопросы безопасности, связанные с ситуацией на рынках нефти и распространением коронавируса, намерен обсудить замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Об этом Медведев заявил 11 марта на встрече с Румасом.

Медведев указал на необходимость обмена мнениями по вопросам безопасности, отметив, что сегодня эпидемия коронавируса и обстановка на нефтяных рынках находятся на острие проблематики. Нефтяные вопросы могут сказаться на общем развитии экономик всех стран, добавил он.

Румас обратил внимание, что участие в выработке и реализации внешнеполитического курса РФ входит в обязанности заместителя председателя Совбеза. Он предположил, что Белоруссия останется в сфере интересов Медведева.

«Вне всякого сомнения. Мы же друзья, мы братья и соседи», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта состоялась встреча Румаса и его российского коллеги Михаила Мишустина.

Читайте также: Правительство Белоруссии видит позитив в «нефтяной войне»