Джакарта, 11 марта 2020, 14:13 — REGNUM Султан Джокьякарты Хаменгку Бувоно X высоко оценил возвращение в Индонезию национального оружия, криса принца Дипонегоро, привезенного королем Нидерландов, сообщает информационный портал Detik.
Хаменгку Бувоно X надеется, что возвращение исторической собственности, принадлежащей Индонезии, продолжится в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Нидерландов Виллем Александр вместе с супругой отправились в Джокьякарту, где встретились с султаном Хаменгку Бувоно Х.
Читайте также: Король Нидерландов вернул в Индонезию кинжал-реликвию
Читайте ранее в этом сюжете: Король Нидерландов посетил Джокьякарту