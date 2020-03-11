Киев, , 14:07 — REGNUM Сейчас в экспертной тусовке активно обсуждают возможность возвращения в политику экс-премьер-министра Арсения Яценюка, и для этого есть некоторые основания, сообщил 11 марта украинский политолог Владимир Воля.

Эксперт отмечает, что Яценюк является в последнее время гостем многих политических ток-шоу, на которых примеряет на себя «недооцененного спасителя, опытного управленца, который готов помочь молодой команде реформаторов выводить страну из кризиса».

«Вот только команда слишком молода, чтобы помнить как Арсений Петрович уничтожил свой личный рейтинг и угробил электоральные перспективы своей политической силы… Всего год понадобился ему, чтобы убить 22% рейтинг своей политической силы и стать абсолютно «токсичным». А вот этот результат он сумел прочно удержать — люди не простили и не забыли ему ни космических платежек, ни падения курса гривны, ни пафосных речей на фоне краха экономики», — отмечает политолог.

Воля подчеркивает, что по социологии сейчас к бывшему премьер-министру негативно относятся 73% украинцев.

«Примечательно, что если к этому рейтингу Яценюка добавить 73% проголосовавших за Зеленского, как раз и получится ноль. т. е. Яценюк во власти обнулит рейтинг Зеленского», — добавил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что Яценюк возглавил правительство Украины сразу после госпереворота в феврале 2014 года и занимал пост главы кабмина до весны 2016 года, когда его сменил Владимир Гройсман.

СМИ заявляли, что Яценюк может возглавить Национальный банк Украины. До этого экс-премьер раскритиковал деятельность правительства Гончарука, в частности, за отсутствие официально подписанной программы с МВФ.