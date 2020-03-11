Москва, , 14:02 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») объявил о самоизоляции по приезду в РФ из Франции.

«В связи с этим, а также в соответствии с Указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск», — отметил Толстой в Facebook.

Он всех успокоил.

«Заранее хочу всех успокоить: я совершенно здоров, работа не останавливается. Я на связи, пишите, звоните», — добавил парламентарий.

Толстой несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во Франции сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента.