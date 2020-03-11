Ижевск, , 13:50 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал изменения в закон, которые регулируют деятельность по обращению с безнадзорными животными. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Согласно изменениям, теперь обращение животными без хозяев будет проходить на территории республики по формуле: отлов — вакцинация — стерилизация — возврат в среду обитания.

После отлова животных будут помещать в специальные приюты, в настоящее время в регионе действует два частных приюта. Для создания государственных разработана дорожная карта.

Районы республики на реализацию этих мер будут получать субвенции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля законопроект, направленный на снижение числа безнадзорных животных, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Олегом Шеиным. Авторы высказали ряд замечаний к новому закону о гуманном отношении к животным и предлагают свои меры. В частности, предлагается ряд норм, касающихся содержания животных в приютах. Предлагается установить, что «мероприятия по контролю над численностью и состоянием безнадзорных животных проводятся с учётом местных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ».